4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’ne Sayılı Günler Kaldı

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvurular geldi. 50 ülkeden 448 film 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurdu. Bu yıl Mommo: Kız Kardeşim, Meryem, Arama Moturu, Kar Kırmızı, Ah Yalan Dünyada: Neşet Ertaş belgeseli gibi filmleri ile ulusal ve uluslararası film festivallerinden çeşitli ödüller almış yönetmen Atalay Taşdiken’in başkanlığını üstlendiği jüride; Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, Oyuncu Serdar Orçin ile Prof. Dr. Eda Nazlı Noyan yer alıyor.
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