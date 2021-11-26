Bu yıl ilki düzenlenen Mâziden Âtiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada Muhammet Furkan Daşbilek, Bir Nehir Kıyısında adlı filmiyle birinciliğe, Ahmet Sami Kuriş, Cesaret ve Ötesi adlı filmiyle ikinciliğe ve Rasoul İranzad Aghamirlou ise Sallakh adlı filmiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Semih Gülen’e de Öncü adlı filmiyle Sultan Alparslan Özel Ödülü verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü: Bir Nehir Kıyısında (Muhammet Furkan Daşbilek)

İkincilik Ödülü: Cesaret ve Ötesi (Ahmet Sami Kuriş)

Üçüncülük Ödülü: Sallakh (Rasoul İranzad)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: Bir Ömür Anadolu: Ahlat Taşı (Özer Kesemen)

Sultan Alparslan Özel Ödülü: Önce (Semih Gülen)