Ercan Turgut’u Kaybettik

Ses sanatçısı ve oyuncu Ercan Turgut, 23 Kasım 2021 Salı günü hayatını kaybetti. 08 Ekim 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Turgut, müzik hayatına 13 yaşında başladı. 1979 senesinde çıkardığı Dönemezsin isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut sinema filmlerinde de oynadı; rol aldığı filmler arasında Hayat Acıları, Karmakarışık, Hatırladıkça, Yağmur Damlaları, Yanmışım, Çileli Damat, Perişanım, Kötü Kader, Göz Hapsi, Berduşlar, Mecnun, Azap Çiçeği, Tatlı Bülbül, Kader, Berduşlar Sosyetede gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.