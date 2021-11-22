Murat Canöz’ü Kaybettik

Yeni Tual Film ve tarihi Elhamra Sineması çalışanlarından Murat Canöz, 22 Kasım 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Sektörde bir zamanlar salgın halinde rağbet gören karate filmlerinin çoğu sinemalarımızda efsane ithalatçı Hasan Tual’in sahibi olduğu bu firmanın logosuyla gösterilmiştir. Yeni Tual Film’in unutulmayan filmlerinden bir diğeri de ünlü Hintli aktör Raj Kapoor’un oynadığı Avare (Awara) filmiydi. Canöz’ün hizmet verdiği Elhamra Sineması da Kiev’deki Adam, Leylekler Uçarken (The Cranes Are Flying) gibi filmlerle hafızalarda yer alıyor. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.