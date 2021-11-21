Doğan Bavli’yi Kaybettik

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli, 21 Kasım 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. 1941 yılında İstanbul’da doğan sanatçının rol aldığı sinema filmleri arasında Çirkin Kral, Endişe, Yasak Sokaklar, Elif ile Seydo, Gökçeçiçek, Kara Orkun, Adını Anmayacağım, Akma Tuna, Yarın Son Gündür, Dila Hanım, Alın Yazısı, Arkadaş, Yaralı Kurt, Diyet, Zavallılar gibi filmler var. Bavli’nin cenazesi, 22 Kasım 2020 Pazartesi günü Doğancılar Çakırca Hasan Paşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.