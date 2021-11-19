Bekir Tunç’u Kaybettik

Film stüdyosu çalışanlarından Bekir Tunç, 19 Kasım 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğan Tunç, bir reklam firmasında çalışırken Ses Tasarımcısı Orhan Akbaş’ın asistanlığını yapmaya başladı. Daha sonra çalışmalarını efekt, senkron ve miksaj alanlarına yöneltti ve kendini aranan bir ses operatörü olarak yetiştirdi. Ali Engin’in yönettiği ve başrollerinde Turan Özdemir, Sinan Bengier, Umut Oğuz ile Perihan Savaş’ın oynadığı Dursun Çavuş adlı sinema filmi ve onlarca dizi ve filmde ses asistanlığı, efekt, senkron ve miksaj alanlarında hizmet verdi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.