Ekrem Erkek’i Kaybettik

Sinema oyuncusu ve TV programcısı Ekrem Erkek, 12 Kasım 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. Erkek 1946 yılında Gaziantep’te doğdu, sanat hayatına tiyatrolarda rol alarak başladı. Gaziantep Olay TV.deki haberlerinde “Maşallah” kelimesini çok kullanması sempati toplayınca Maşallah Ekrem adında program yapmaya başladı. Kumar, Kaldırım Kuşları, Yaşayan Günahlar, Olmaz Böyle Şey, Mutluluk Reçetesi, Yürek Yarası, Babama Maşallah, Sokakların Yasası, Sınır, Batak, O Benim Karımdı, Martılar Açken, Arzuhalci, Nehirde Kan, Qüfür gibi sinema filmlerinde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.