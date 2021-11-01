Semra Dinçer’i Kaybettik

Sinema ve TV dizi oyuncusu Semra Dinçer, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1965 doğumlu Dinçer, Kuzey Güney adlı TV dizisindeki Handan Tekinoğlu karakteri ile tanındı ve sevildi. Rol aldığı diziler arasında Kaçıklık Diploması, Zehirli Çiçek, Yılan Hikayesi, Tatlı Hayat, Benim İçin Ağlama, Berivan gibi diziler bulunan sanatçının oynadığı sinema filmleri arasında ise Kaçıklık Diploması, Cinayet Masası, Filler ve Çimen, Gökten Düşen Hazine, Döngel Kârhanesi, Trileçe, Ali, Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle ve Ağır Romantik gibi filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.