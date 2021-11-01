Onur Aldoğan’ın yönettiği ve Faruk Mustafa Ekici, Sinan Taşkan ile Rıfat Kanpara’nın oynadığı Cin Çarpılması, 12 Kasım 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Cinemoon Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Anadolu’da bir üniversitede okuyan 4 öğrenci, kamera önü oyunculuk hocası Sinan ile tanıştıktan sonra kötü olaylar yaşamaya başlarlar. Geceleri onları rahatsız eden kötü bir şey vardır ve bunun sebebinin geceleri üniversiteye giden Sinan hoca karar verirler. Bu durumu çözmek için gece yarısı Sinan hocayı takip ederek peşinden üniversiteye giderler. Fakat onlara musallat olan cin de çoktan onlar ile birlikte kampüse gelmiştir.