4N1K: Düğün

Deniz Coşkun’un yönettiği ve Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Sina Özer ile Cihan_Şimşek’in oynadığı 4N1K, 12 Kasım 2021’de CJ ENM dağıtımıyla Fabrika Yapım – TAFF Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, evlenmeye karar verir. Düğün günü gelip çattığında beklenmedik bir olay meydana gelir. Annesinin düğünden beklentisi yüzünden hayatı cehenneme dönen Yaprak, bir kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. 17 yaşına geri dönen Yaprak, birkaç saat sonra dünya evine girecektir. Ali, nikaha saatler kala Yaprak’ın aşkını tekrar kazanmaya çalışır. Bu süreçte 01arkadaşları geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.