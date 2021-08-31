İnci Çayırlı’yı Kaybettik

Türk Sanat Müziği’nin ünlü seslerinden İnci Çayırlı, 31 Ağustos 2021 Salı günü hayatını kaybetti. İstanbul’da doğan sanatçı Çamlıca Kız Lisesi’ni bitirdi. 1954 yılında İstanbul Radyosu’na girdi. 1977 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1977 – 1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu’nu yönetti. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Koro’sunun kurucu şefliğine getirildi. Kasım İnaltekin ile birlikte Son Nefes ve Çileli Bülbül adlı sinema filmlerinin müziklerini yaptı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.