Atıf Aksel’i Kaybettik

Kadıköy Süreyya Sineması’nın kurucusu, asker, siyasetçi Süreyya İlmen’in torunu, Sinemacı Atıf Aksel, 02 Temmuz 2021 Cuma günü İstanbul, Tuzla’da 89 yaşında hayatını kaybetti. Süreyya Sineması’nın öyküsü İstanbul’un işgal altında olduğu yıllara uzanıyor. 1924 yılında inşaatına başlanan sinemanın hol kısmı Paris’teki Champs Elysee Tiyatrosu’ndan esinlenerek yapıldı. İç kısmında ise Alman tiyatrolarının yapısı kullanıldı. Salon düzeni hem sinemaya, hem de tiyatroya uygun şekilde tasarlandı. 06 Mart 1927’de görkemli bir galayla sanatseverlere kapılarını açtı. Atıf Aksel merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.