Çevreni Koru, Evreni Kucakla Konulu 2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası Rotary 2420 Bölge Federasyonu’nun Örsçelik Balkan anısına bu sene ikincisini düzenlediği kısa film yarışmasının kazananları belli oldu. Murat Yüksel’in Jeotermal Yetti Gari filmi birinciliği kazanırken Fırathan Mehmet Güleç’in Fikirtepe: Sosyal Hüsran filmi ikinci, Sezgin Yüzay’ın Koku filmi 3. oldu. Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü Selin Mincinozlu’nun Kök filmine verilirken, Kısa Film Yönetmenleri Derneği ödülünü Evrim İnci’nin Bulak filmi kazandı.
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Birincilik Ödülü: Jeotermal Yetti Gari (Murat Yüksel)
İkincilik Ödülü: Fikirtepe: Sosyal Hüsran (Fırathan Mehmet Güleç)
Üçüncülük Ödülü: Koku (Sezgin Yüzay)
Jüri Özel Ödülü: Kök (Selin Mincinozlu)
Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülü: Bulak (Evrim İnci)