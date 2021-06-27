Uğurtan Sayıner’i Kaybettik

Bizimkiler adlı TV dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile unutulmazlar arasına giren Uğurtan Sayıner, 27 Haziran 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. İktisat Fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. El Kızı, Perihan Abla, İki Koca Adam, Bir Kurşun İkimize Yeter, Bizimkiler gibi dizilerde oynayan Sayıner’in rol aldığı sinema filmleri arasında ise İstanbul 1979, Kiracı, Biri ve Diğerleri, Hiçbiryerde, Bitirimler, İki Koca Adam, Yağmurdan Sonra, Avanak Dedektör, Küçük Esnaf, Dört Köşe, Aşk Bu mu?, gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.