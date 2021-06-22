Beyoğlu Sineması, 01 Temmuz’da Hayaletler’le Açılıyor

Beyoğlu Sineması kapılarını Azra Deniz Okyay’ın ödüllü filmi Hayaletler’in gösterimiyle 01 Temmuz’da açılıyor. Perşembe günü 19:00’da yapılacak gösterimin hemen ardından film ekibinin katılımıyla bir de söyleşi düzenlenecek. Filmin konusu şöyle: Şehirde uzun süren bir elektrik kesintisi olur. Hiphop dansçısı olmak isteyen Didem, belediye temizlik görevlisi İffet, kentsel dönüşüm fırsatçısı Raşit ve mahallenin çocuklarına film dersleri veren Ela’nın yolu bu özel günde kesişir. Film, o gün İstanbul’un Sucular semtinde yaşananları anlatıyor.

Basın Bülteni

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