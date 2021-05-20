Andres Veiel’in Beuys Adlı Belgeseli Çevrimiçi Gösteriliyor

Andreas Veiel’in yönettiği Beuys adlı belgesel film 21 Mayıs Cuma günü Goethe Institut’un yeni platformunda çevrimiçi gösteriliyor. Etkinlikte yönetmen Andreas Veiel de çevrimiçi olarak etkinliğe konuk olacak ve filmi ile ilgili bir giriş yapacak. Belgesel film, Berlinale 2017’de ilk kez izleyiciyle buluştu ve En İyi Belgesel Film ile En İyi Montaj kategorilerinde Alman Film Ödülü’ne layık görüldü. Etkinlik Goethe Institut Izmir ve Goethe Institut Istanbul işbirliğiyle düzenleniyor.