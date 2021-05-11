Marvel Studios’dan Black Widow Filmi İçin Yepyeni Karakter Posterleri Yayınladı

Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşmesini ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan, ilgiyle beklenen Black Widow filminden yepyeni karakter posterleri yayınlandı. Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır. Filmde Natasha (Black Widow) rolünde Scarlett Johansson, Yelena rolünde Florence Pugh, Alexei rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor. Marvel Sinematik Evreni’nin 4. fazının ilk filmi olan, aksiyon, casusluk, gerilim filmi Black Widow, 09 Temmuz 2021′de sinemalarda vizyona girecek.

Basın Bülteni

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