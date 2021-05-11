Bir Düş Gördüm Filmine Bir Ödül de Nepal’den

2018 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Platform Seçkisi’ne kalan ve projeler arasından birinci olup TRT ön alım desteğini kazanan, TRT ortak yapımı olarak yola çıkan Bir Düş Gördüm filmi uluslararası adıyla In My Dream dünyanın çeşitli ülkelerinden ve festivallerinden ödüller almaya devam ediyor. Geçen hafta Hindistan’da düzenlenen 11. Dada Saheb Phalke Film Festival’de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Bir Düş Gördüm filmi Nepal’den de ödülle döndü. Bir Düş Gördüm filmi, Nepal Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Uzun Metrajlı filme verilen IFFS Don Kişot Ödülü’nü kazanarak, başarılarına yeni bir başarı daha ekledi.

Basın Bülteni

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