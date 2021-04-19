Türkiye’nin En Uzun Soluklu Çocuk Filmleri Festivali 17. Kez Başladı

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali çevrim içi olarak başladı. TÜRSAK Vakfı’nca gerçekleştirilen festivalin bu yılında da film gösterimleri çevrim içi ortamda olacak. Türkiye’nin 81 iline yayılacak filmlerin coşkusuyla milyonlarca çocuğun evde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak festival, birbirinden eğlenceli filmleri cocukfestivali.com adresinde minik sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra önemli isimlerin çocuklarla çevrim içi olarak buluşacağı öğretici atölyeler de düzenlenecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı (Asterix: Le Secret De La Potion Magique)

Ay Bekçisi

Bizim Köyde Macera

Çılgın Köpekler

Elektrik Gökyüzü

İçgüdü

Kıyıdaki Yaşam

Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları

Küçük Ayakkabıcı

Küçük Kahraman

Maestro

Mido ve Şarkıcı Hayvanlar

Son Jeton

Şifreni mi Unuttun?

Yaprak