Organik kozmetik alanında Türkiye’nin sayılı üreticilerinden biri olan İva Natura Kozmetik, yenilikçi ürünlerin yanında yaratıcı fikirler ile sektöründe fark yaratacak projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 3. İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması için son müracaat tarihinin 30 Ağustos 2021 olduğu açıklandı. Oya Ayman, Uğur İçbak, Nagihan Çakar Bikiç, Özcan Yüksek, Bahriye Kabadayı Dal, Jale Ataberk, İrem Tatlı Çankaya, Pınar Öncel’in jüri üyeleri olarak açıklandığı yarışmada birinci olacak kısa filme 10.000 TL verilecek.

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