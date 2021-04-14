Teaching Women’s Filmmaking Konferansı Film Eğitiminde Kadın Sinemacılara Daha Çok Yer Verilmesini Amaçlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü tarafından Sinema ve Televizyonda Toplumsal Cinsiyet temasıyla yapılan konferans serisinin üçüncüsü Teaching Women’s Filmmaking başlığıyla, 16 – 17 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Bu yıl film eğitiminde kadın sinemacılara daha çok yer verilmesi hedefi ile yola çıkılan konferansta akademisyen ve Video Essayist Catherine Grant ana konuşmacı olarak ağırlanacak. Grant etkinlikte pedagoji ve görsel-işitsel eleştiriye odaklanan çalışmalarıyla yer alacak.