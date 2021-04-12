12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021’in Finalistleri Belli Oldu

12 Punto TRT Senaryo Günleri’nin bu yılki finalistleri belirlendi. Ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek etkinlikte yarışacak uzun metrajlı 12 projeyi seçti. Belirlenen 12 finalist proje arasında kariyerinin başındaki genç yönetmenlerle, deneyimli sinemacılar bir arada yer alıyor. Projelerden 6’sı yönetmenlerin ilk, 3’ü ikinci film projesi ve 3 proje de deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden oluşuyor. 12 finalistten 4 projenin yönetmenliğini ise kadın yönetmenler yapıyor.

Basın Bülteni

Gunler hakkında geniş bilgi için tıklayınız.