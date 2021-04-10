International Medium Lenght Film Festival, 05 – 07 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında yapılacak yarışma jürisinde Gözde Şeker, Senarist – Yapımcı Yiğit Güralp, Prof. Dr. Thomas Bauer, Experimental Artist Dr. Cansu Özdenak, Prof. Dr. Andreas Schümchen, Yönetmen Ali Vatansever, Mehmet Oflazoğlu, Mahdi Vojdani, Remzie Shahini Hoxhaj, Vedat Atasoy, Doç. Dr. Yelda Özkoçak, Akademisyon – Senarist Dr. Özlem Tuğçe Keleş, Nejat Şener, İnci Berker Haseki, Doç. Dr. Ümit Sarı, Frank Heinrich, Doç. Dr. Onur Akyol, Akademisyen Dr. Rezal Koç, Müzik Yapımcısı Murat Özdemir gibi akademisyenler ve sektörden isimler bulunuyor.