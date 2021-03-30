Filmimin Hikâyesi Yarışmasında Finalistler Açıklandı

17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında genç sinemaseverlerin yazdıkları hikâyeler ile katıldıkları Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda finale kalan 100 sinemasever öğrenci belli oldu. Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile bu yıl 17. kez düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikâyesi Yarışması’na 244 öğrenci başvuruda bulunmuştu. Türkiye’nin bütün illerinden 8 – 13 yaş arası öğrencilerin katıldığı Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın finale kalan 100 öğrenci ismi seçici kurul tarafından belirlendi.

Basın Bülteni

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Finalistler



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