Benim Eserim 2 Projesi Ödül ve Kapanış Töreni

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlenen Benim Eserim 2 Senaryo Yarışması Ödül ve Kapanış Töreni 30 Mart 2021 Salı günü saat 16:00’da gerçekleştiriliyor. Ödül ve Kapanış Töreni SETEM Meslek Birliği’nin youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Benim Eserim 2 Senaryo Yarışması projesi sinema alanında telif hakları açısından asıl eser sahibi, yönetmen, senarist ve özgün film müziği bestecilerinin hakları konusunda farkındalık yaratmak ve sinema sektöründe telif hakkı bilincinin olabildiğince yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Basın Bülteni

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