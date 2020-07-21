Telif hakları konusunda kamuoyunu, sektörü ve üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunan SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği ikinci kez bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması düzenliyor. Benim Eserim 2 Senaryo Yarışması isimli proje kapsamında yer alan senaryo yarışmasının konusu “Telif Hakları” olacak. Toplumda telif hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgilendirmeyi amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve yaratılacak ilk üç esere “Telif Haklarına Katkı Özel Plaketi” verilecek. Yapılacak yarışma için adaylar 15 Eylül 2020 gününe kadar başvuruda bulunabilecek.