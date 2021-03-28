53. SİYAD Ödülleri Sahiplerini Buldu: Nasipse Adayız’a Beş Ödül

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 yılı Türkiye Sineması’nın En İyileri, salgın koşullarında çevrimiçi yapılan ve oyuncu Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği Nasipse Adayız, En İyi Film Ödülü dahil toplam beş ödül kazandı. Nasipse Adayız’ı dört ödülle Nuh Tepesi, üç ödülle Bina ve bir ödülle Kronoloji izlediler. Bu yılki SİYAD Onur Ödülleri’nin sahipleri oyuncu Nur Sürer ve belgesel sinemacı Can Candan, Emek Ödülü’nün sahibi emektar makinist Ali Koçoğlu oldu. SİYAD’ın En İyi Yabancı Film Ödülü’nü ise Boyalı Kuş (The Painted Bird) adlı filmin aldığı daha önce açıklanmıştı.

Ödül Listesi

En İyi Film: Nasipse Adayız

En İyi İlk Film: Nuh Tepesi

En İyi Yönetim: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

En İyi Senaryo: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Cemre Ebüzziya (Kronoloji)

En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Ali Atay (Nuh Tepesi)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Selin Yeninci (Nasipse Adayız)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: İnanç Konukçu (Nasipse Adayız)

En İyi Görüntü Yönetimi: Federico Cesca (Nuh Tepesi)

En İyi Müzik: Can Demirci (Bina)

En İyi Kurgu: Yorgos Mavropsaridis (Nuh Tepesi)

En İyi Sanat Yönetimi: Ufuk Bildibay (Bina)

En İyi Fantastik Film: Bina

En İyi Orta – Uzun Metraj Belgesel: Mimaroğlu

En İyi Kısa Metraj Belgesel: Silivri’den Mektuplar (Letters From Silivri)

En İyi Kısa Film: Büyük İstanbul Depresyonu

Onur Ödülleri: Nur Sürer, Can Candan

Emek Ödülü: Ali Koçoğlu

En İyi Yabancı Film: Boyalı Kuş (The Painted Bird) / Bir Film (ithalatçı)

Çevrimiçi En İyi Film: Mank / Netflix (Çevrimiçi Platform)