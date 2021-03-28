Fazıl Ender Uzun’u Kaybettik

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı Hababam Sınıfı filmlerinin oyuncusu Fazıl Ender Uzun, 18 Mart 2021 Pazar günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Ertem Eğilmez’in Rıfat Ilgaz’ın eserinden uyarlayarak yönettiği Hababam Sınıfı ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmlerinde sınıfın haşarı öğrencilerinden birisini canlandıran Fazıl Ender Uzun, Akasya Durağı adlı televizyon dizisinin 2. sezon bölümlerinde de yer aldı. Cenazesi, 29 Mart 2021 Pazartesi günü Küçükçekmece’de toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.