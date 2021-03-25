İzmir Sinema Bülteni Mart 2021 Yayınlandı

Türkiye’de görsel medyada çalışanları temsil eden Oyuncular Sendikası’nın Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu ve Genel Koordinatörü Sinem Çetinkaya ile dijital ortamda bir buluşma gerçekleştirildi. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda “Dizi ve Filmlerin Destinasyonlara Katkısı” konulu bir panel düzenlendi. Dizi ve filmlerin çekimi sırasında esnafından otelcisine herkesin dahil olduğu ticari döngü konuşuldu. Tayfun Pirselimoğlu’nun yöneteceği İdea filmi de çekimlerini İzmir’de gerçekleştirmeyi planlayan filmler arasında yerini aldı. Sonbaharda çekilmesi planlanan filmin senaryosuna uygun mekânların seçim ve belirlenmesi çalışmalarına başlandı.