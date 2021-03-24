Engin Akyıldırım’ın yönettiği ve Ayhan Taş, İlkin Oğuzhan Çakır, Merve Sevi ile Hacı Ali Konuk’un oynadığı Me Nokta Ali, 28 Mayıs 2021’de ????? dağıtımıyla Tapmaz Company Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Me Nokta Ali, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, köy evinde dedesiyle yaşamaktadır. Sakar, şaşkın, köyü birbirine katan bir çocuk olarak büyür. Köyde uğursuz olarak anılmaya başlarken, dedesinin ölümünden sonra hemen dedesinin yakın dostu, varlıklı bir iş adamı olan, Kenan Bey’in yanına, şehre gider. Kenan Bey, Ali’ye hastanelerinin birinde bir iş vereceğini, orada çalışacağını söyler, temizlikçi ve hastabakıcı olarak işe başlar.