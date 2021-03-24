Erdem Tepegöz’ün Ödüllü Filmi Gölgeler İçinde, Festival Yolculuğuna Devam Ediyor

Dünya prömiyerini geçen yıl 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’de yapan ve festivalden Jüri Özel Ödülü – Gümüş George ile dönen Erdem Tepegöz’ün yeni filmi Gölgeler İçinde, festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında Kuzey Amerika prömiyerini Cinequest Film Festivali’nde yapacak ve ana yarışma bölümünde yer alacak film Nisan ayında Latin Amerika ve Hollanda’nın önemli fantastik film festivallerinde yarışacak. Latin Amerika prömiyerini Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali’nde gerçekleştirecek film, aynı zamanda Amsterdam’da yapılan 37. Imagine Film Festivali’nin de yarışma bölümünde gösterilecek.

Basın Bülteni

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