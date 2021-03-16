Kadir Doğulu, Anadolu Parsı’nın Hikayesi İçin Hacıbektaş Yollarında

Geçtiğimiz yıl yapım şirketi Alim Yapım’ı kurarak hayata geçiren Kadir Doğulu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde film çekimi için temaslarda bulundu. Yakında Kanal D ekranlarında Aşkın Tarifi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu ve beraberinde ekip Hacıbektaş’ta çekilecek Anadolu Parsı filmi için ilçede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundular. Doğulu, bu kapsamda Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’la görüştü.

Basın Bülteni

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