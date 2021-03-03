Oyuncu Burak Ateş Sinema Kariyerine Hızlı Başladı

Prömiyerini geçtiğimiz yıl 16. Zürih Film Festivali’nde yapan Beyto filminin başrolünde yer alan genç oyuncu Burak Ateş, ilk uzun metraj oyunculuk deneyimini başarıyla tamamladı. Yönetmen koltuğunda İsviçre’de yaptığı işler ile adından sıkça söz ettiren ödüllü yönetmen Gitta Gsell’in oturduğu Beyto; Solothurn Film Festivali’nde Seyirci Ödülü, İsviçre Film Ödülleri’nde ise En İyi Yardımcı Oyuncu kategorisinde aday oldu. İsviçre’nin Solothurn şehrinde dünyaya gelen ve FilmZ Filmschauspielschule Zürich Okulu’nda aldığı oyunculuk eğitimini sona erdirmek üzere olan Burak Ateş, bir saat fabrikasında çalışmakta olduğu sırada oyunculuk tecrübesinin ilk adımlarını attı.