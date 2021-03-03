27. İFSAK Kısa Film Festivali, 06 Mart’ta Çevrim İçi Başlıyor

27. İFSAK Kısa Film Festivali, 06 Mart’ta www.kisafilm.ifsak.org.tr adresinde çevrim içi başlayacak ve gösterimler 14 Mart’a kadar sürecek. 14 Mart’taki Ulusal Yarışma’nın ödül ve kapanış töreni de çevrim içi olacak. Bu yıl 41. kez gerçekleşen Ulusal Yarışma’ya 374 film katıldı. Filmler, Festival Koordinatörü Aylin Kök Aydın, Yönetmen Kasım Ördek ve İFSAK Sinema Birimi üyesi Hayrettin Tunç’tan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi ve 47 film ön elemeyi geçti. Bu filmler, Yönetmen Bingöl Elmas, Sinema Yazarı Fırat Yücel, Görüntü Yönetmeni Meryem Yavuz tarafından değerlendirilecek ve kazananlar ödül töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

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