Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması Finalistleri Belirlendi

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 25 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 687 senaryo arasından seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında çevrimiçi olarak atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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