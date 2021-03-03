17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 25 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 687 senaryo arasından seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında çevrimiçi olarak atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleşecek.
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