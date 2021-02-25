Enrico Casarosa’nın yönettiği ve ?????, ?????, ????? ile ?????’in oynadığı Luka (Luca), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

İtalyan Rivierası’ndaki güzel bir sahil kasabasında geçen film, genç bir çocuğun dondurma, makarna ve hiç bitmeyen scooter gezintileriyle dolu unutulmaz bir yaz geçirdiği büyüme hikâyesini anlatıyor.