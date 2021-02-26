Moskovalı İzleyicinin Türk Filmlerine İlgisi Artıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği Yozgat Blues filmini Moskovalıların beğenisine sundu. Film, izleyicilerden tam not aldı. Salgın koşullarına uygun önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen gösterimlere ülkenin tarihi sinema salonlarından Dom Kino Sineması ev sahipliği yapıyor. Yıl boyu devam etmesi planlanan etkinlikte gösterilen filmler Rusça alt yazılı olarak Moskovalı sinemaseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.