Hızlı ve Öfkeli 9 Filminden Türkçe Alt Yazılı 2 Farklı Özel Video İçerik Yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi yakında sinemalarda gösterime giriyor. Ne kadar hızlı olursa olsun, hiç kimse geçmişinden kaçamaz. Hızlı ve Öfkeli 9’da serinin gişe rekortmenine dönüştüğü üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinin yönetmenliğini yapmış olan Justin Lin yeniden yönetmenlik görevini üstleniyor. Aksiyon, gerilim ve heyecan, Londra’dan Tokyo’ya, Orta Amerika’dan Edinburg’a ve Azerbaycan’daki gizli sığınaktan Tiflis’in kalabalık sokaklarına kadar son hızla bütün dünyada dolaşıyor. Bu yeni macera boyunca tüm eski arkadaşlar yeniden ortaya çıkacak, eski düşmanlar geri gelecek, tarih yeniden yazılacak ve ailenin gerçek anlamı daha önce hiç yapılmadığı şekilde sınanacak.

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