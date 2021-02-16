TÜRSAK Vakfı Genç Gönüllüler Ekibini Kurdu

TÜRSAK Genç Gönüllüler ilk toplantısını yönetim kurulu başkanı Elif Dağdeviren, başkan yardımcısı Burhan Gün ve yönetim kurulu üyeleri Bulut Reyhanoğlu ile Uğur Şeker’in katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya Marmara Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi gibi üniversitelerden 26 gönüllü katıldı. TÜRSAK Genç Gönüllüler Birimi’nin ilk etkinliği TRT 12 Punto Senaryo Günleri söyleşisi TRT Sinema Müdürü Faruk Güven’in ve 22 gönüllünün katılımıyla 22 Ocak Cuma günü saat 19:00’da gerçekleştirilmişti.