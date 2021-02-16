Kıvanç Sezer’in Ödüllü Filmi Küçük Şeyler Vizyondan Sonra İlk Kez BluTV.de

Online video platformu BluTV, özel yapımlarının yanı sıra ödüllü yerli filmleri de kullanıcılarıyla buluşturmaya hız kesmeden devam ediyor. Yönetmen Kıvanç Sezer’in ödüllü son filmi Küçük Şeyler festival ve vizyon yolculuğunun ardından ilk kez BluTV.de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Prömiyerini dünyaca ünlü 54. Karlovy Vary Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gerçekleştiren Küçük Şeyler, Türkiye’de katıldığı 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü başta olmak üzere toplam üç ödülle ve 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden de En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil yine toplam olarak üç ödülle dönmüştü.

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