Bir Düş Gördüm Hindistan’da Dünya Sineması Seçkisinde

Bir Düş Gördüm, 18 – 25 Şubat 2021 tarihlerinde Hindistan’da gerçekleşecek Chennai Uluslararası Film Festivali’nin Dünya Sineması Bölümü seçkisine katılıyor. Festival, dünyanın A sınıfı festivallerinden ödüller almış veya yarışma kategorisine seçilmiş en iyi filmleri Hindistan’da göstermesi özelliği ile tanınıyor. Festival bu sene de 2020 yılı festivallerinden çeşitli ödüller almış ya da yarışma kategorilerine seçilmiş kırka yakın filmi ve bir o kadar daha diğer önemli festivallerde boy göstermiş filmleri Dünya Sineması adıyla Hindistan’daki sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşturacak. İşte o filmlerden biri de Murat Çeri’nin Bir Düş Gördüm (In My Dream) adlı filmi olacak.

Basın Bülteni

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