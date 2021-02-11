Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’den Yarışacak Tek Film Oldu

Ferit Karahan’ın yeni filmi Okul Tıraşı (Brother’s Keeper), 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne Türkiye’den seçilen tek yapım oldu. Panorama Bölümü’ne seçilen Okul Tıraşı, Panorama Seyirci Ödülü de dahil olmak üzere farklı ödüller için yarışacak. Pandemi nedeniyle bu yıl iki aşamalı düzenlenen Berlinale’ de ilk olarak, 01 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında sinema sektörü etkinlikleri gerçekleştirilecek, program sonunda ödül kazananlar açıklanacak.

Basın Bülteni

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