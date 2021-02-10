Filmmor’dan Ayrılan Kadın+lardan Açıklama

Filmmor Kadın Kooperatifi’nden ayrılan kadın+lar kamuoyuna hitaben bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle: “2016-2020 yılları arasında çeşitli dönemlerde Filmmor Kadın Kooperatifi’ne çalışan ya da gönüllü olarak emek veren, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan 13 kadın+ olarak, hem şiddet ve ayrımcılık içeren söylem ve eylemlerin devam etmesi sebebiyle hem de kurum içinde yıllardır süregelen sömürü ve şiddet örüntüsünün gelecekte yeni çalışanlar ve gönüllülere uygulanabileceği ihtimali karşısında dayanışma …”

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