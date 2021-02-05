53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. Türkiye Sineması Ödülleri’nin 11 daldaki adaylarını belirledi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu aday olan Nasipse Adayız ile En İyi Erkek Oyuncu dalında iki oyuncusu aday olan Nuh Tepesi 10’ar adaylık elde ettiler. Nasipse Adayız’ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Ercan Kesal, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında üç adaylık elde etti. SİYAD üyelerinin 2020 yılında ülkemiz sinemalarında gösterilen tüm yerli yapım sinema filmleri üzerinden yapılan oylama sonucunda En İyi Film başta olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi ve açıklandı.