Yeni Bir Yıldız Doğuyor: Ali Kürşat Uzun

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen Yüreğimde Büyüyenler isimli kitabı bulunan Ali Kürşat Uzun, yakında çekimlerine başlanacak çok güzel bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Bir dede ile lösemi hastası torununun hikâyesini konu alan ve gelirlerinin bir kısmı lösemili çocukların tedavisi için bağışlanacak olan Sihirli Piyano (Dedemin Gözyaşları) isimli sinema filminde, bir birinden başarılı oyuncularla kamera karşısına geçeceği için oldukça heyecanlı olan genç oyuncu Ali Kürşat Uzun, filmin yapımcısı ve yönetmeni İhsan Taş’ın önerisiyle rolüne daha iyi konsantre olmak için, şimdiden ezber çalışmalarına başladı.

Basın Bülteni

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İhsan Taş – Ali Kürşat Uzun

