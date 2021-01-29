Queen Palm Film Festivali’nin En İyi Moda Filmi: Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi

Paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye, kaybettikleri büyükannelerinden öğrendikleri bilgilerle ulaşmaya çalışan iki kız kardeşin hikâyesini anlatan yönetmen Emir Mavitan imzalı Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi uluslararası festivallerde beğeni toplamaya devam ediyor. 358 film arasından sıyrılan Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi, Queen Palm Film Festivali’nin En İyi Moda Filmi ödülüne layık görüldü. Daha önce de festivallerden ödüllerle dönen film gerçeküstü bir bakış açısını yalın ve masalsı bir dille seyirciye sunuyor. Genç yönetmen Emir Mavitan imzası taşıyan film, Caged Bird Design’in meşhur incisinden ilham alıyor.

Basın Bülteni

Filmi izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.