Şöhret Dediğin: Ferdi Özbeğen, h2O Kitap Tarafından Yayınlandı

Gazeteci, müzik ve sahne sanatları organizatörü Ali Rıza Türker, dostu Ferdi Özbeğen’in hayatını anlattığı kitabı Şöhret Dediğin: Ferdi Özbeğen, sanatçının ölümünün sekizinci yılında sanatçıya bir vefa borcu olarak h2O Kitap Yayınları tarafından yayınlandı ve kitapçılara dağıtıldı. Ferdi Özbeğen, söylediği şarkıları, müziği icrası ve sahnesiyle insanların hoşça vakit geçirmelerine adanmış bir ömürdür. Kendi orkestrasıyla İstanbul’un en gözde otellerinde başlattığı müzik tarzı, klasik müzik orkestrası eşliğinde Şan Tiyatrosu’nda verdiği halk konserleriyle kitlelerle buluşmuş, plak ve kasetleriyle ülkede, bir dönemin kültür yaşamının en önemli figürü haline geldi.