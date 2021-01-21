Oktay Yavuz’u Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam döneminin ünlü karakter oyuncularından Oktay Yavuz, 21 Ocak 2021 Perşembe günü hayatını kaybetti. 1943 yılında Kayseri’de dünyaya gelen ve 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz’un rol aldığı filmler arasında Bir Dağ Masalı, Gül Ağacı, Hindistan Cevizi, Sinekli Bakkal, Gül ve Şeker, Kader Böyle İstedi, Kadın Asla Unutmaz, İstanbul Tatili, Fosforlu Cevriyem, Sürtük, Ağıt, Baba, Hicran, Rüya Gibi, Yarın Son Gündür, Güllü Geliyor Güllü, Pir Sultan Abdal gibi filmler var. Oktay Yavuz’un cenazesi 21 Ocak 2021 Perşembe günü Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.