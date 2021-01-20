Visioni Sarde İstanbul’da

İtalyan sinemasını yurtdışında tanıtmak isteyen Sardinyalı gençlerin 2014 yılında geliştirdikleri Visioni Sarde etkinliği bu yıl İstanbul’a da uğruyor. Etkinlik hem nostaljik hem de ilerici bir bakış açısıyla; eğlenceli veya hayal kırıklığına uğramış bir dokunuşla yerel tarih ve kültür temalarının, kaçışın ve şaşkınlığın yanı sıra insan ruhunun içebakışını analiz edebilen bir dizi kısa filmden oluşuyor. Tüm bu filmlerin arka planında Sardinya adası yer alıyor. Bu sekiz film 21 Ocak akşamı saat 20:00’dan gece yarısına kadar İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin YouTube kanalında izlenebilecek. Filmler orjinal dilinde ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Bırak Gideyim (Lasciami Andare)



Dakota Dynamite



Fogu



Gabriel



Kader (Destino)



Kucaklama (L’abbraccio)



Parça (Fragmente)



Valerio

