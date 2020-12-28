Tablo Gibi Set, Doğanın Tadını Çıkardılar

Sinan Biçici’nin yönettiği Sadece Bir Gece filminin Kırklareli’nin İğneada beldesinde gerçekleşen çekimleri tablo gibi görüntülere sahne oldu. Sahilde ve Longoz Ormanları Milli Parkı’nda gerçekleşen çekimler sırasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncular, set aralarında doğanın tadını çıkardılar. 2021 yılında gösterime girecek filmde Tuba Ünsal, Cemal Hünal, Gürgen Öz, Bay J, Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras ve Anıl Altınöz yer alıyor.

Basın Bülteni

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